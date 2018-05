Maroc: Couche d'ozone - Des signes de violations du traité interdisant les CFC

"C'est la première fois que les émissions de l'un des trois CFC les plus présents et les plus durables ont augmenté pendant une période prolongée depuis que les contrôles de la production ont été mis en place dans les années 1980", note l'étude.

Il y a 20 ans, les CFC, largement utilisés dans les années 1970 et 1980, et qui n'existent pas dans la nature, représentaient environ 10% du réchauffement climatique lié à l'homme.

"Mais l'augmentation continue d'émissions mondiales de CFC-11 va mettre ces progrès en danger", a-t-il ajouté, appelant à "identifier les causes de ces émissions et à prendre les actions nécessaires".

En 1987, un accord international, le Protocole de Montréal, avait été signé pour supprimer progressivement les gaz CFC (utilisés dans la réfrigération et les aérosols), responsables du fameux "trou" dans cette couche gazeuse protégeant la Terre de rayons qui provoquent cancers de la peau, dégâts oculaires et immunitaires.

"Le taux de diminution dans l'atmosphère du CFC-11 a été constant de 2002 à 2012, et a ralenti d'environ 50% après 2012", explique l'étude publiée mercredi dans la revue Nature. "Les preuves suggèrent fortement des émissions de CFC-11 en hausse dans l'est de l'Asie après 2012".

