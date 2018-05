Afrique: Journée internationale des Casques bleus - Antonio Guterres auprès des troupes de la Minusma

Le secrétaire général de l'ONU passera la journée du 29 mai, au Mali, auprès des soldats de la paix et du personnel de la mission onusienne de mainitien de la paix au Mali.

Dès son arrivée, Antonio Guterres assistera à une cérémonie en mémoire aux Casques bleus tués au Mali. « Pour la quatrième année consécutive, la mission de maintien de la paix au Mali a subi, en 2017, la plus grande perte en vies humaines, avec vingt et un Casques bleus et sept civils tués », rappelle un communiqué des Nations unies. Le déplacement du Secrétaire général au Mali est également une visite de solidarité pour le Ramadan qui a débuté la semaine dernière, au cours de laquelle le chef de l'ONU « va jeûner », précise la même source.

Alors que le Mali se prépare à une élection présidentielle fin juillet, le patron de l'ONU rencontrera le président Ibrahim Boubacar Keïta, 73 ans, candidat à sa réélection; le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, et d'autres responsables maliens. Le secrétaire général se rendra aussi dans plusieurs régions du pays pour y rencontrer des autorités locales, des membres de l'ONU ainsi que des représentants de communautés de femmes, de jeunes et de religieux, a indiqué l'ONU, sans préciser de lieux.

Déployée dans le pays en juillet 2013, la Mssion des Nations unies au Mali (Minusma) -qui compte environ douze mille cinq cents militaires et policiers- a perdu au total plus de cent soixante Casques bleus, dont une centaine dans des actes hostiles. Pour l'experte Comfort Ero, spécialiste de l'Afrique à l'International Crisis Group, la militarisation croissante du Sahel, incluant le Mali, n'est pas un bon signe. « Nous appelons à un changement stratégique » pour revenir à un chemin politique afin de régler les conflits dans la région, a-t-elle confié. «Après six ans d'interventions militaires, nous n'avons pas vu de changement significatif sur le terrain » et « nous n'avons pas vu les dividendes de tous ces engagements armés », a déploré cette experte, en allusion à l'opération française Barkhane, à la force naissante G5-Sahel et à la Minusma.

Au cours de son séjour de deux jours, le patron de l'ONU sera accompagné de ses secrétaires généraux adjoints pour le Soutien logistique et les Opérations de paix, respectivement Atul Khare et Jean-Pierre Lacroix, ainsi que de la directrice de l'Unicef, Henrietta Fore, selon un communiqué des Nations unies.

Créée par le Conseil de sécurité en 2013, la Minusma a pour mandat d'appuyer la mise en œuvre par le gouvernement, les groupes armés des coalitions Plate-forme et Coordination, ainsi que par d'autres parties prenantes maliennes, de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Et ce, en particulier dans ses dimensions politiques et ses aspects liés à la sécurité, notamment le rétablissement et l'extension progressifs de l'autorité de l'État.