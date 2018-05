Rwanda: Football - Le Rwanda signe avec Arsenal pour booster son tourisme

Le contrat de trois ans, conclu le 23 mai avec le club de Premier league anglais, permet au pays de gagner à la fois le pari de sa visibilité touristique et celui du développement de son football.

Le montant de l'accord signé par le Rwanda development board (RDB) n'a pas été communiqué. Il s'inscrit, toutefois, dans le cadre de la politique des autorités rwandaises de promouvoir leur pays comme destination touristique sûre et attractive.

Le contrat précise qu'à partir de la saison 2018-2019 qui commence au mois d'août et durant les trois années de l'accord, les maillots d'Arsenal dont ceux des équipes des jeunes et des dames porteront la mention « Visit Rwanda » sur la manche gauche, au côté de la mention "Emirates", le sponsor principal qui, d'après le journal britannique "Mirror", verse quarante millions de dollars par an à Arsenal, pour voir figurer son slogan sur la poitrine des joueurs du club. L'équipe précise, par ailleurs, via son communiqué, que le maillot d'arsenal est vu trente-cinq millions de fois par jour. « Les parcs nationaux du pays attirent un nombre record de touristes en raison du nombre croissant d'animaux sauvages comprenant des rhinocéros noirs, des lions, des zèbres, des chimpanzés ainsi que les célèbres gorilles des montagnes », a soutenu le club d'Arsenal. Et au RDB d'appuyer : « des joueurs d'Arsenal, de l'équipe masculine et féminine, vont visiter le Rwanda et des camps d'entraînement vont être organisés afin de soutenir le développement de ce sport dans le pays ».

Le classement réalisé par Deloitte affirme qu'Arsenal est le sixième club de football du monde en matière de chiffre d'affaires, avec 487,6 millions d'euros générés lors de la saison 2016-2017. Le montant alloué au RDB s'élève à 35,8 millions d'euros dans le budget 2017-2018.

Arsenal, notons-le, est le club préféré du président rwandais, Paul Kagame. D'après le gouvernement, le pays a reçu 1,3 million de visiteurs en 2017. Principale source de devises du pays, les touristes ont permis de générer quatre cent soixante-dix millions de dollars en 2016, selon la Banque mondiale. Le produit intérieur brut rwandais était de 8,4 milliards de dollars en 2016.