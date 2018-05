Burkina Faso: Le Gal Diendéré a son avocat, le procès renvoyé au 12 juin

Les audiences se suivent et se ressemblent au procès du putsch manqué du 16 septembre 2015. A la reprise, ce vendredi 25 mai 2018 à la salle de banquets de Ouaga 2000, l'audience a été à nouveau renvoyée au 12 juin prochain par la chambre de première instance du tribunal militaire.

Les raisons sont quasiment les mêmes que celles ayant prévalu à la suspension du jugement le 9 mai dernier. Certains nouveaux conseils, commis par le bâtonnier de l'ordre des avocats pour assurer la défendre des accusés dont les avocats se sont déportés ont, eux aussi, demandé 3 à 4 semaines pour connaitre le dossier d'accusation.

Comme si cela ne suffisait pas, le colonel Bationo Omer s'est retrouvé sans avocat. Le président du tribunal, Seydou Ouédraogo qui pensait que c'est Me Antoinette Ouédraogo qui assurait sa défense, a été contredit par l'accusé qu'il n'en est rien.

Au regard de ces préoccupations, le tribunal a décidé d'accorder deux semaines aux conseils commis d'office pour préparer la défense de leurs clients et a promis de saisir à nouveau le bâtonnier aux fins de trouver un avocat au colonel Bationo. Conséquence, la reprise de l'audience est fixée au 12 juin prochain.

Mais dès l'entame de l'audience de ce jour, c'est Me Mamadou Keita, avocat commis d'office au bénéfice de Gilbert Diendéré, qui a rappelé au tribunal qu'il est ampliataire d'une lettre qu'il a adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats. Dans ladite correspondance lue plus tard par le président Seydou Ouédraogo, Me Keïta informe le tribunal qu'il a restitué le dossier qu'il lui a été transmis pour défendre le Gal Gilbert Diendere, parce que celui-ci préfère que sa défense soit toujours assurée par son ancien conseil, pourtant déporté. «Un avocat commis d'office ne doit pas accepter avant qu'il n'officie que l'accusé lui pose des préalables», a répliqué le parquet qui a ajouté que seul le bâtonnier peut décharger un avocat commis d'office d'un dossier.

Pour le tribunal, l'article 43 du règlement de la profession de l'UEMOA indique que le conseil est tenu de défendre l'accusé sauf à fournir des excuses légitimes acceptées par le bâtonnier.

Me Mamadou Keita sera maintenu par le tribunal pour défendre le Gal Diendéré. Me Samuel Guitenga, avocat commis d'office sera également maintenu, malgré lui, pour défendre Nobila Sawadogo et Relwendé Compaoré.

A.K