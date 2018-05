Ile Maurice: Abribus à Albion - «Le projet a coûté Rs 798 934,90 et non Rs 1,66M», précise le Premier ministre

Quant aux travaux de réhabilitation de l'avenue Waterlily, Pravind Jugnauth explique que la dégradation de la rue est due aux travaux de la Central Water Authority et aux «vehicular movements». Et que les récentes averses n'ont rien arrangé à la situation.

Or, lorsque la liste des travaux entrepris dans la région d'Albion a été déposée par le Premier ministre adjoint et ministre de l'Énergie et des services publics, le 17 avril, le projet d'abribus y est apparu deux fois, d'où la somme de Rs 1,66 million. Il s'agit, insiste le Premier ministre, d'un «oversight» de la NDU. D'ajouter qu'il leur a recommandé de faire preuve de plus de précision...

Au dire de Pravind Jugnauth, il était initialement estimé que le coût de l'abribus serait de Rs 860 000. Toutefois, à la fin des travaux, «c'est une somme de Rs 978 934,90 qui a été remise au 'contracteur'», affirme le chef du gouvernement. Une somme qui comprend non seulement la construction de l'abribus mais aussi d'autres travaux, entre autres de drainage et d'aménagement de bancs.

