Algérie: Matchs amicaux - Madjer fait appel à El Mellali et Moussaoui

Alger — Le sélectionneur national Rabah Madjer a fait appel au milieu de terrain Farid El Mellali (Paradou AC) et gardien de but Toufik Moussaoui (Paradou AC), pour remplacer respectivement Sofiane Feghouli et Raïs M'bolhi qui ont déclaré forfait pour les matchs amicaux de l'Algérie, le 1er juin à Alger face au Cap-Vert et le 7 juin à Lisbonne devant le Portugal, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) tard jeudi.

Le milieu de terrain du club turc de Galatasaray, Sofiane Feghouli avait informé la fédération qu'il était "blessé au tendon d'Achille et donc indisponible pour les deux matchs amicaux du mois de juin".

Pour sa part, M'bolhi a adressé un courrier à l'instance fédérale dans lequel il a demandé à être dispensé du stage. Le gardien de but international algérien, à l'arrêt depuis la fin du championnat en Arabie saoudite survenue en avril, estime qu'il "ne se sent pas en mesure de répondre, à l'heure actuelle, aux sollicitations de la sélection nationale et souhaite donc reporter sa venue pour les prochaines échéances", selon la FAF.

En vue de ces deux matchs amicaux, le sélectionneur Madjer a convoqué une liste de 24 joueurs marquée par le retour de Rafik Halliche dont la dernière apparition avec les Verts remonte au 30 mars 2015 en match amical disputé face à Oman à Doha (4-1).

L'équipe nationale sera en stage du 28 mai au 8 juin au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa (Alger).