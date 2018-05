Angola: Le 6e Congrès extraordinaire du MPLA se tient en septembre 2018

Dans un communiqué rendu public au terme de la réunion, le Comité central manifeste sa gratitude envers José Eduardo Santos, pour le leadership exemplaire et indiscutable à la tête du parti. Le Comité central met en relief ce que Dos Santos a fait dans la construction d'un parti cohérent, fort et promoteur des transformations politiques, économiques et sociales survenues en Angola.

C'est ce qui ressort d'une délibération de la réunion du Comité central du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, tenue vendredi, à Luanda, et qui a approuvé la candidature de João Lourenço, actuel chef de l'Etat, au poste de président du MPLA. João Lourenço, actuellement vice-président du MPLA, succédera alors à José Eduardo dos Santos, prêt à quitter, volontiers et définitivement, la vie politique active. Le MPLA avait décidé, le 27 avril dernier, d'organiser un Congrès extraordinaire dans la première quinzaine de septembre 2018. Il avait approuvé, au même moment, la candidature de João Lourenço au poste de leader du parti.

