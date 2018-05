Togo: Open Sky - Le hub est à Lomé

Le SAATM devrait directement profiter aux grandes compagnies aériennes africaines comme Ethiopian Airlines, Kenya Airways, SAA, Egypt Air ou la RAM et aux transporteurs régionaux en Afrique de l'Ouest tels que Air Côte d'Ivoire et Asky.

L'idée de libéraliser le transport aérien en Afrique est née en 1988 au moment de l'adoption de la Déclaration de Yamoussoukro, suivie dix ans plus tard par la Décision de Yamoussoukro (1999). La décision a ensuite été approuvée par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'UA à Lomé en juillet 2000.

