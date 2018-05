Sénégal: Un atelier régional sur les migrations mixtes s'ouvre à Saly-Portudal, mardi

Stupeur et consternation dans le village de Samic situé à 3 km de Boutoupa Camaracounda, dans… Plus »

Selon le texte, la région d'Afrique de l'Ouest est un "hub de migration clé" caractérisé par des mouvements de population complexes et en évolution rapide. En considération des défis posés par les migrations et de la nécessité de les aborder de manière holistique, la Commission de la CEDEAO a adopté des instruments essentiels pour aborder le sujet.

Cet atelier, organisé à l'initiative de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Ouest (CEDEAO), entre dans le cadre du plan de travail conjoint. Il vise à sensibiliser et à améliorer la coordination régionale sur les migrations mixtes au sein de la région à travers une discussion de haut niveau sur les migrations mixtes et la présentation des outils disponibles au niveau régional, précise la même source.

