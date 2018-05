Togo: Le gouvernement veut mobiliser l'investissement privé

Par ailleurs, la satisfaction de nouveaux besoins sociaux liés notamment aux revendications des agents des secteurs de l'éducation, à l'augmentation des subventions aux universités de Lomé et de Kara ainsi qu'aux enseignements confessionnels et surtout la prise en compte de nouvelles demandes d'investissements financés sur ressources propres, ont augmenté le niveau des dépenses, souligne le communiqué officiel.

Une mesure rendue nécessaire par l'évolution de la conjoncture socio-économique et financière caractérisée par la crise politique émaillée de violences qui a affecté négativement depuis le second semestre 2017, l'activité économique, réduisant de ce fait le niveau de mobilisation des recettes fiscales et douanières.

