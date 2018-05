Cameroun: Distinction - La Sonara, meilleure entreprise publique en 2017

Lors de la 6ème édition de l'Ascom Prize qui tenue du 11 au 12 mai 2018 à Douala, la Société nationale de raffinage (Sonara) a reçu le prix de la meilleure entreprise publique pour le compte de l'année 2017 au Cameroun, des mains des responsables l'association des communicateurs du Cameroun. Sans surprise donc, la Sonara a reçu le prix de l'entreprise qui a pratiqué au courant de l'année 2017, des communications publiques remarquables, un déploiement des stratégies de communication et de marketing. Par ailleurs, l'entreprise est celle qui a le plus informé les populations sur ses activités, tout en faisant évoluer les comportements individuels ou collectifs.

L'entreprise a confirmé ce statut de meilleure entreprise publique au cours de cette soirée de remise de prix à l'hôtel Sawa de Douala, où elle a multiplié les actions de communication en posant plus de 400 copies de Sonara news sur les chaises des invités, et en remettant des shoppings bags dans La Sonara a reçu le prix de l'entreprise qui a pratiqué au courant de l'année 2017, des communications publiques remarquables, un déploiement des stratégies de communication et de marketing.

lesquels se trouvaient des tshirts estampillés Sonara lors de la distribution des prix aux lauriers. Précisons que cette édition de l'Ascom Prize a permis de récompenser des acteurs, près d'une centaine, pour leurs prouesses dans les différents domaines de la communication au cours de l'année écoulée, notamment entre avril 2017 et avril 2018. L'Ascom Prize est un événement qui récompense et encourage non seulement les professionnels de la communication qui se sont démarqués par la qualité de leur travail, mais également les entreprises présentes sur le marché camerounais durant une année.

Des entreprises qui ont posé des actions de communication, de marketing dans le respect des critères d'originalité, de pertinence, surtout en s'appuyant sur la responsabilité des campagnes publicitaires proposées. Dans sa logique d'être ouverte aux populations et à leurs préoccupations, la Sonara entend continuer et même accroitre ses activités de communication pour le bien de tous les Camerounais.