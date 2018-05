Ile Maurice: Pomponette - «Le silence de Pravind Jugnauth est troublant»

Ce que veulent ces militants écologistes : que la plage de Pomponette, près de laquelle un projet hôtelier devrait voir le jour, soit rendue à la population. Et, clame Stefan Gua, de Rezistans ek Alternativ (REA), «c'est la responsabilité du gouvernement Lepep» de le faire. Le parti de gauche et le collectif Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL) étaient face à la presse, jeudi 24 mai.

«Le silence de Pravind Jugnauth est troublant», ajoute Stefan Gua. Pour ce dernier, il faudrait passer à l'action, mener des enquêtes. Au lieu de faire des «défilés politiques» à Pomponette. Non pas que REA et AKNL soient contre la visite de Paul Bérenger, sir Anerood Jugnauth et Mahen Jhugroo... Le ministre du Logement et des terres s'est même rendu à Blue-Bay et Pointed'Esny. N'empêche, lâche Stefan Gua, «ils sont à côté de la plaque».

«L'inaction» de Jhugroo

Yan Hookoomsing, d'AKNL, s'est, lui, interrogé sur «l'inaction» du ministre Mahen Jhugroo. Il devait brandir une photo sur laquelle on voit la Chief Executive Officer de Pelangi Resorts Holding Ltd aux côtés du ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, et de Showkutally Soodhun.