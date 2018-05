Cote d'Ivoire: CAN 2021 - Lambert Kessé-Feh annonce l'agrandissement du stade de la paix

Lambert Kessé-Feh, président du Comité d'organisation de la coupe d'Afrique des nations (Cocan 2021) était à Bouaké le 24 mai où il a rencontré les populations au Centre culturel Jacques Aka (Ccja).

Justifiant le choix du gouvernement porté sur la ville de Bouaké, il a évoqué la situation géographique, le fait d'être au centre de la Côte d'Ivoire et surtout une terre de rencontre de plusieurs peuples. Ce qui fait d'elle une ville sportive par excellence.

Aussi a-t-il sollicité la mobilisation de toutes les forces vives de la région de Gbêkê et singulièrement de Bouaké pour que cette compétition panafricaine soit un succès. « Les autorités administratives, politiques, communales, les femmes, les jeunes, les étudiants, les opérateurs économiques... nous attendons de vous, votre engagement », a-t-il lancé.

A cet effet, les uns et les autres pourront faire valoir leurs compétences dans 13 commissions techniques. A savoir les commissions accueil, hébergement, transport, infrastructures, communication, mobilisation, etc.

Le président du Cocan 2021 a annoncé qu'à l'occasion de cette compétition, Bouaké bénéficiera de la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures sportives. La plus importante, a-t-il informé, sera la réhabilitation et l'agrandissement du stade de la paix qui passera de 25 000 places actuellement à 40 000 places. « C'est un stade qui sera aux normes Fifa », a-t-il précisé.

Autres réalisations et non des moindres, ce sont les réhabilitations de l'ancien stade municipal, ainsi que ceux du lycée Djibo Sounkalo, du lycée technique et du lycée classique. « Ces terrains serviront de terrains d'entraînement pour les équipes en compétition dans la poule de Bouaké », a-t-il révélé.

Lambert Kessé-Feh, a aussi, annoncé la construction d'une cité dédiée à la Can pour l'hébergement des équipes et des staffs techniques. « Avec la réalisation de toutes ces infrastructures, Bouaké sera totalement transformée », a-t-il assuré.

A la suite de son exposé, le président du Cocan 2021 s'est prêté aux questions des autorités et de la population présente.