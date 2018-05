Cote d'Ivoire: Bondoukou - Le DUT expliqué aux transporteurs et au corps préfectoral

La Côte d'Ivoire, premier producteur africain de noix de cajou et premier exportateur mondial, a bien du mal… Plus »

Il a ensuite précisé que les transports routiers spéciaux (convois militaires et hors gabarit... ) et le transport privé de marchandises n'excédant pas trois tonnes ne sont pas couverts par le Dut.

Le Dut remplace la lettre de voiture nationale, la lettre de voiture internationale et la feuille de route. Selon Cissé Ousmane, l'institution du Dut a plusieurs objectifs dont le renforcement de la relation contractuelle entre les acteurs du transport routier des marchandises, l'amélioration des conditions d'exploitation des activités du transport routier, la production de données fiables sur le trafic des camions et le flux des marchandises.

