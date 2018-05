Cote d'Ivoire: Coupe nationale 2018 - L'US Niablé et Espoir de Koumassi dans la cour des grands

On connaît depuis le 23 mai 2018, les seize clubs qui prendront part aux huitièmes de finale de la Coupe nationale 2018.

Vainqueurs grâce au désistement de Solidarité d'Odienné, les jaune et noir de l'Asec se sont offert le dernier ticket restant pour les huitièmes de finale. Des huitièmes de finale qui seront marquées par les présences surprises de deux clubs de D3, en l'occurrence l'Us Niablé, vainqueur surprise du Lys de Sassandra (1-0) et de Espoir de Koumassi qui a sorti Abidjan City (3-3, tab: 5-4).

La déception de ces huitièmes de finale est venue de l'Africa sports, le tenant du titre qui n'a pu surmonter l'obstacle de la modeste formation de Songon Fc (2-4). Outre l'Asec mimosas, cinq clubs portent à six les cadres de la Mtn Ligue1 qui ont validé leurs tickets pour ces huitièmes de finale.

Il s'agit du Wac, vainqueur de Bouaké Fc (3-2) le 24 mai 2018, de l'Asi, de l'Usc Bassam, du Stade d'Abidjan et du Séwé sports de San Pedro qui seront accompagnés dans la lutte à la succession de l'Africa par six clubs de la Ligue 2 à savoir, l'AS Athletic, CO Bouaflé, Songon FC, CO Korhogo, Ivoire Académie et Alliance Indenié.

Les 16 équipes qualifiées

Ligue 1 (8): Asec Mimosas, WAC, Stade d'Abidjan, AS Tanda, Sewé Sport, AFAD, Asi d'Abengourou, Usc Bassam.

Ligue 2 (6): AS Athletic, CO Bouaflé, Songon FC, CO Korhogo, Ivoire Académie, Alliance Indenié.

D3 (2): UC Niablé, Espoir Koumassi.