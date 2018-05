Cote d'Ivoire: Promotion de la lecture - L'auteure Fatou Fanny-Cissé échange avec les élèves de Soubré

La Côte d'Ivoire, premier producteur africain de noix de cajou et premier exportateur mondial, a bien du mal… Plus »

Pour Fatou Fanny Cissé, l'occasion était belle pour sensibiliser ces jeunes gens au phénomène des grossesses en milieu scolaire et à la non violence.

Lors de cette dernière étape qui a eu pour cadre le lycée 1 Bernard Zadi Zaourou, il s'agissait pour Fatou Fanny Cissé, l'invitée d'honneur, de partager et échanger directement avec les jeunes sur son métier d'auteur, puis parler de ses deux ouvrages plébiscités par ceux-ci lors de la troisième édition de ce prix. À savoir, « Les nuages du passé » et « Maeva », respectivement pour le premier et le second cycle.

Après les établissements scolaires des départements de Buyo, Méagui et Gueyo, l'écrivaine Fatou Fanny Cissé, enseignante-chercheur, par ailleurs lauréate du Prix littéraire Charles Bauza Donwahi 2017-2018, concours dédié au livre et organisé par le Conseil régional de la Nawa, a achevé sa tournée à Soubré, le 18 mai 2018.

