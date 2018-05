Cote d'Ivoire: Insertion professionnelle - Une étude révèle des opportunités d'emplois dans 4 localités du pays

Les résultats d'une étude portant sur: « Pré-restitution technique à mi-parcours des résultats de l'étude de bassins d'emplois », dont la première phase a concerné les localités de Jacqueville, Bouaké, Korhogo et Ferkessédougou, ont relevé plusieurs opportunités d'emplois dans ces communes.

Selon l'étude, ces bassins d'emplois qui concernent des secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, du bâtiment, de la construction, du tourisme, de la restauration, etc., ont été mis en évidence au cours de la restitution de cette étude pilote réalisée par le cabinet Brain'R, en liaison avec la direction générale de l'emploi.

Cette séance de présentation des résultats s'est déroulée ce vendredi 25 mai 2018, à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel (Ipnetp), à Abidjan-Cocody. Elle a été organisée par le projet Programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire (Proforme) avec l'appui financier de l'Union européenne (Ue) et l'Organisation des nations unies pour le développement industriel (Onudi).

Au terme de la présentation, l'étude a recommandé, entre autres, l'amélioration et la simplification de la gouvernance des politiques de l'emploi et de l'insertion professionnelle. L'association du secteur privé à la définition des curricula de formation et à la gouvernance des établissements de formation professionnelle. Le renforcement de la collaboration et la synergie entre les ministères chargés de l'Emploi, de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et de l'Enseignement supérieur, etc.

Au nom de l'Onudi, Tidiane Boye a indiqué que l'objectif de cette étude était d'avoir une bonne visibilité des potentialités socio-économiques des régions concernées, en termes de besoins de formation professionnelle et technique à satisfaire. Mais également à accompagner le gouvernement ivoirien dans ces efforts d'apporter une réponse appropriée à l'amélioration de l'employabilité des jeunes.

Pour Anne Josiane de l'Ue, cette étude qui permet d'identifier « les opportunités d'emplois présents, mais aussi les perspectives d'emplois à moyen et long termes, doivent être approfondies et largement diffusées ».

Quant au directeur général de l'emploi au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Dogoh Madou Franck, il a souligné que cette étude vise, entre autres, la régionalisation de l'offre de formation publique et privée. Ainsi que le développement d'une offre plurielle en termes de réponses de formation, selon les différentes populations cibles à former, pour l'emploi ou pour l'insertion dans l'activité économique.

Dans son message de bienvenue aux participants, le directeur général de l'Ipnetp, Berté Zakaria, a salué la réalisation de cette étude qui, à terme, va favoriser une adéquation entre la formation et les besoins d'emplois exprimés par le secteur privé.