Cote d'Ivoire: Enseignement technique et professionnel - Un nouveau modèle de gouvernance élaboré et validé

Pour le représentant de l'Onudi, le conseiller technique principal du projet Proforme, Maxime Camaleonte, ce programme post-crise d'appui à l'Etat ivoirien est financé à hauteur de 28,5 millions d'euros par l'Union européenne et piloté par l'Onudi. Selon lui, dans le cadre de ce projet, l'Etat ivoirien bénéficie d'un appui institutionnel et aux réformes à la formation professionnelle, à la réhabilitation et à l'équipement de 11 établissements professionnels. Puis de préciser qu'à ce jour, 8000 jeunes ont été formés pour leur insertion.

Il ajoute qu'avec l'élaboration et la validation des outils de gestion, la phase expérimentale aura lieu dans 8 établissements, de 2018 à 2020, pour déceler les faiblesses des réformes et les corriger, avant de les vulgariser dans les autres centres de formation. Un arrêté interministériel, à l'en croire, sera, à cet effet, pris part le secrétaire d'Etat.

Ce séminaire de formation a regroupé des directeurs généraux, de formation, des ressources humaines, de l'apprentissage, etc., du domaine et un expert de l'Onudi.

