Cote d'Ivoire: Examens à grands tirages - L'accès des salles d'examens sera interdit aux porteurs de téléphone

Pour la session 2018 des examens à grand tirage, organisée par la direction des examens et concours, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamissoko Camara, a pris un arrêté datant du 6 avril 2018.

Les évaluations finales des élèves en classe d'examen débuteront à partir du 5 juin avec le Cepe. Le Bepc, le test d'orientation et le baccalauréat suivront. 3160 centres ont été identifiés pour recevoir les candidats. Il s'agit de 1 214 831 candidats contre 1 109 103 l'an dernier. Soit une hausse de 105 728 (9,53%).

Ces données ont été rendues publiques hier au foyer des frères mineurs capucins d'Alepé lors de la cérémonie de lancement des examens scolaires. Les écoliers, au nombre 534 744, composeront en une journée.

Quant à ceux du Bepc, les épreuves orales d'anglais auront lieu du 6 au 9 juin. 400 326 candidats sont attendus. S'agissant des épreuves écrites, initialement prévues du 11 au 15 juin, elles connaissent une modification de date par rapport à la nuit du destin et de la fête du ramadan.

Si la nuit du destin a lieu dans la nuit du 10 au 11 juin, la fin du jeûne le 15 juin, lundi et vendredi sont des jours fériés. Alors les épreuves se feront du 12 au 14 juin. Au cas où la nuit du destin se passe à la même date mais la fin du jeûne le 14 juin, lundi et jeudi deviennent fériés. Ce serait alors les 12, 13 et 15 juin. Dans les deux cas, exceptionnellement, les postulants ne composeront pas uniquement dans la matinée. Durant les trois jours, ils composeront les matins et les après-midis.

Concernant le baccalauréat, les épreuves orales et pratiques se tiendront du 19 au 29 juin avant d'entamer les écrits du 2 au 6 juillet. La proclamation des résultats est attendue le 15 juin, pour le Cepe, le 3 juillet au niveau du Bepc et 24 juillet s'agissant du baccalauréat.

Il ne se fera plus de confiscation de téléphone portable ou de tablette smartphone ou tout objet connecté dans les centres par les candidats.

L'accès dans les centres est interdit à tout candidat en possession d'un support de communication numérique. Car il y aura un contrôle systématique à l'entrée du centre et dans la salle de composition.

Tout candidat qui enfreint à cette disposition sera expulsé avant le début des épreuves. « Il est inacceptable d'utiliser ces outils lors de ces évaluations. Car nous ne voulons pas favoriser la tricherie. Élèves, faites-vous confiance », dira la ministre.

Le secrétaire d'État, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré, le préfet d'Alepé et plusieurs autorités locales étaient à cette rencontre.