Tunisie: Offres alléchantes - Les agences de voyages «déjà» à pied d'œuvre

C'est donc l'aubaine pour nos agences de voyages qui se sont empressées de s'investir, plus tôt que prévu, pour les besoins de la cause. «Je suis, d'ores et déjà, en train d'élaborer un programme au profit des Tunisiens désireux d'aller le mois prochain en Russie», indique l'un d'eux qui affirme avoir fixé des offres alléchantes et, de surcroît, accessibles à toutes les bourses.

Pour un autre tenancier d'une agence de voyages, «il est même à prévoir un pic des clients ces jours-ci, juste la veille du Mondial». Et de prévenir, le sourire aux lèvres, que «les retardataires risqueraient de le regretter». Parmi les options envisagées par les professionnels de ce secteur, on cite la formule du package, avec un tarif unique incluant le billet d'avion, le séjour, les excursions, voire les billets d'accès au stade. Outre le volet sportif, des agences de voyages tablent, en matière de réservation, sur d'éventuelles participations des ministères du Tourisme et des Affaires culturelles qui ont pris, il est vrai, l'habitude de ne pas rater ce genre de rendez-vous planétaires, pour y marquer leur présence, par le biais de stands et de défilés faisant la promotion du «made in Tunisia» et vantant la richesse du tourisme et du patrimoine culturel tunisiens.

Ainsi, avec l'approche du Mondial de Russie 2018, on peut dire que nos agences de voyages ont de quoi espérer renflouer leurs caisses et, conséquemment, éponger une partie du manque à gagner dont ils ne cessent aujourd'hui de se plaindre haut et fort. Le foot, par son extraordinaire impact social, est passé par là.