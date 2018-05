Tunisie: Attention !... Attaque-surprise à l'arrêt des feux

Profitant de l'arrêt de la voiture au feu rouge, les deux malfaiteurs avaient ouvert par surprise la portière du véhicule et l'un deux tenta de voler à l'arraché la sacoche de la dame en question. Devant sa résistance, ils passèrent aux coups de poing et finirent par la traîner par terre comme déjà dit, le tout en quelques secondes. Appel aux passagers de prendre soin de verrouiller les portières, avant de démarrer.

En plus des traumatismes physiques et psychologiques dont elle a été victime, la dame a été délestée de son sac à main qui contenait tous ses papiers personnels, son chéquier, deux téléphones portables, deux paires de lunettes, dont l'une était optique, un lot de médicaments d'une valeur de sept cents dinars qu'elle venait d'acheter pour soigner son diabète et aussi une somme d'argent.

Il s'est avéré que cette pratique était courante dans ces parages, et que, parallèlement à cela, plusieurs jeunes délinquants continuent de rôder aussi du côté des écoles et lycées dans les environs, afin de délester les élèves, sous la menace, de leurs objets d'une certaine valeur, tels que portables, montres, lunettes de soleil et autres.