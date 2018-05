Tunisie: Des maisons des jeunes deuxième génération ouvriront bientôt leurs portes

Lors de la plénière de l'Assemblée des représentants du peuple consacrée jeudi au rapport de la commission de développement régional dans les gouvernorats du Sud-Est, la ministre a indiqué que son département «traite tous les programmes de jeunesse et de sport selon une vision complémentaire basée sur le développement intégré dans ces régions et selon des indications précises et des études scientifiques».

Elle a cité à cet égard un certain nombre d'institutions de jeunes, notamment 10 centres de jeunes dotés de structures d'hébergement d'une capacité de 600 jeunes (350 à Médenine, 200 à Gabès et 40 à Tataouine), dans le cadre de la priorité accordée par le département de tutelle au tourisme des jeunes et qui «ne devra pas être exclusivement à vocation balnéaire, forestière et montagneuse».

«La vocation touristique saharienne dont jouissent les gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine nous a amenés à soutenir les programmes des maisons des jeunes implantées dans ces régions en augmentant leur capacité d'accueil grâce aux fonds propres du ministère ou aux accords de partenariat avec les organisations internationales, à l'instar du Pnud, pour un montant total de 100 millions de dinars», a-t-elle précisé.

La ministre a estimé que les réalisations dans le domaine de la jeunesse et des sports dans les gouvernorats du Sud-Est sont «multiples et variées, dont la salle de Zarzis réalisée pour un coût de plus de 2 millions de dinars, outre le complexe de jeux collectifs à Ben Guerdane annoncé par le chef du gouvernement lors de sa visite du 6 mars dernier et dont les appels d'offres seront examinés le 11 juin prochain, ainsi qu'un parc sportif à Mida de Métouia qui sera doté d'une salle de jeux individuels, un centre de stages à Matmata dont les travaux seront lancés cette année, une salle sportive à Ouedhref et l'aménagement du stade principal de football.

Elle a fait état d'autre part du début des travaux d'aménagement des gradins du stade Najib-Khattab à Tataouine et de ses clôtures pour un montant de 1,240 million de dinars, outre un projet destiné aux jeunes à Gabès-Ouest dont les travaux sont avancés à raison de 75 %.

«Notre tâche ne se limite pas à la réalisation des projets programmés mais notre principal souci est le règlement des problèmes causés par la suspension des projets, à l'instar de la salle de sports individuels, de la piste artificielle à Tataouine, programmés depuis 2012 et qui sont au stade des appels d'offres, ainsi que l'achèvement de la maison des jeunes de Dhehiba, du centre de jeunesse de Tataouine et la restauration de la piscine municipale de la ville après la mobilisation de 3 millions de dinars», a-t-elle ajouté.

La ministre s'est félicitée que son département ait pu remettre sur les rails 520 projets en suspens sur un total de 600. «Nous sommes soucieux de relever la qualité des réalisations accomplies en matière de jeunesse et de sport, notamment dans les zones de l'intérieur et frontalières, en dépit des entraves dues aux problèmes fonciers et aux procédures administratives», a souligné Majdoline Cherni.