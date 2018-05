Tunisie: Qui sera le dernier rempart ?

Il est donc clair que, dans la tête de Nabil Maâloul, Moez Hassen et Farouk Ben Mustapha sont les premiers gardiens de la sélection. Qui sera le premier et qui sera le second ? Les matches amicaux restants, à commencer par la rencontre de lundi prochain face au Portugal, éclaireront notre lanterne.

Bref, rien n'est laissé au hasard et on peut prédire les futurs choix d'un staff technique national lors des matches officiels, en faisant une lecture du jeu pendant les tests amicaux.

C'est qu'avant de convoquer les joueurs et établir sa liste, un sélectionneur national passe l'essentiel de son temps à observer les joueurs, étudier leur jeu et imaginer les différents schémas tactiques qui vont de pair avec les qualités individuelles des sélectionnés en prévision du jeu collectif.

C'est que le schéma tactique est préétabli en fonction de la philosophie du technicien, mais également en tenant compte des adversaires. Les stages de préparation et les matches amicaux sont conçus pour conforter le sélectionneur national dans ses choix et, si besoin est, apporter les ajustements nécessaires.

