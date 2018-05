Tunisie: Khazri, danger numéro 1 des Diables Rouges

La sélection tunisienne de football continue de susciter l'intérêt de la presse belge, dont le plus important site spécialisé Walfoot.be, qui a publié une présentation des Aigles de Carthage, deuxième adversaire des Diables Rouges, lors du Mondial 2018.

Evoquant les stars de l'équipe de Tunisie, le site estime que l'attaquant de Rennes, Wahbi Khazri, constitue le danger numéro 1 des Diables Rouges.

«Khazri est le leader et le joueur le plus dangereux de Tunisie. Il a d'ailleurs réalisé une très bonne saison avec Rennes en inscrivant 11 goals et distillant 4 passes décisives en 29 rencontres. L'Olympique de Marseille serait fort intéressé par ses services pour la saison prochaine. Khazri compte 37 sélections avec les Aigles de Carthage avec 12 buts inscrits. Ce joueur, fort polyvalent en attaque, est vif et technique, et a, de plus, le sens du but. Il sera le danger numéro un de nos Diables Rouges», écrit le site.

Pour la même source, «Syam Ben Youssef est le patron de la défense et compte 42 sélections. Le joueur de Kasimpasa fait partie des plus anciens de l'équipe, et pourtant il n'a que 28 ans».

Quant aux joueurs tunisiens évoluant en Belgique, le site évoque Dylan Bronn (la Gantoise), 22 ans, qui compte 3 sélections, mais qui a été titulaire lors des deux derniers matchs amicaux de la Tunisie.

«Au vu de sa saison chez les Buffalos, il pourrait prétendre à une place dans le onze de base», estime la même source.

L'autre ancien «Belgicain» est l'ex-joueur de Mouscron, Anis Badri, qui est devenu l'un des titulaires de cette équipe. Le joueur qui évolue depuis 2016 à l'Espérance de Tunis a marqué cette saison avec son club 7 goals et délivré 10 passes décisives en 27 matches.

Le site rappelle que la Tunisie jouera en Russie sa 5e phase finale d'un Mondial, ajoutant que «Les Tunisiens ont la particularité d'avoir toujours été éliminés au premier tour des phases finales».

«Les Aigles de Carthage ont remporté le groupe A du 3e tour des qualifications de la zone Afrique. Nabil Maâloul et ses joueurs ont obtenu 14 points sur 18 et ont été invaincus. Ils devancent la République démocratique du Congo (13), la Libye (4) et la Guinée (3)», précise le site qui rappelle que la Tunisie est la première nation d'Afrique au classement Fifa, et occupe une 14e place historique.