Tunisie: Abdelkrim Zbidi appelle à un cadre de référence

La session spéciale des rédacteurs en chef ainsi que des animateurs et analystes des différents médias publics a abordé plusieurs questions, dont notamment «la lutte contre le terrorisme et les menaces sécuritaires», «la situation géopolitique au double plan régional et international», «le rôle de l'armée dans la lutte contre le terrorisme», et «la gestion des médias pendant les crises».

Pour Zbidi, le discours médiatique doit être un discours d'espoir et d'optimisme pour remonter le moral des militaires et rassurer les citoyens.

En dépit des progrès réalisés dans le traitement médiatique des questions sécuritaires, il semble indispensable de mettre en place un cadre de référence définissant le mode de traitement médiatique des questions qui risquent de compromettre la sécurité du pays, telles que le terrorisme et le crime organisé, a souligné Zbidi à la clôture d'une session spéciale organisée du 14 au 25 mai 2018 à l'Institut de défense nationale au profit des rédacteurs en chef ainsi que des analystes et animateurs des différents médias publics.

