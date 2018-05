Tunisie: Krol débarque ! - Et de trois pour Issam Jebali

Hamdi Harbaoui a aussi inscrit son 23e but de la saison au cours de ce match. Il a signé le but de l'égalisation (2-2) à la 114e minute.

En finale des play-offs 2, Zulte-Waregem a remporté la rencontre disputée face à Lokeren aux tirs au but. Le temps réglementaire et les prolongations de ce match se sont soldés sur un score de parité de deux buts partout. Zulte-Waregem a remporté l'épreuve des tirs au but par quatre tirs à trois. Encore une fois, Hamdi Harbaoui s'est montré décisif en inscrivant le dernier tir au but de sa formation.

C'est officiel : Kheireddine Madhoui n'est plus l'entraîneur de l'Etoile Sportive du Sahel. Le technicien algérien, annoncé sur le départ depuis la défaite de l'ESS en coupe de Tunisie, a été nommé à la tête d'Al Ismaily d'Egypte. Rappelons que la direction étoilée est en contacts avancés avec Faouzi Benzarti.

