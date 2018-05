Tunisie: De la matière à retravailler

Le spectacle a suscité un intéressant débat animé par Sihem Belkhodja et Néjib Khalfallah, avec des reproches et autres bonnes remarques et suggestions de la part des jeunes danseurs du public. Une tradition que le centre chorégraphique veut instaurer à chaque événement.

Soutenu par les matériaux de sons (un enchaînement de musiques expressives) et de lumière, la chorégraphie a gardé un rythme linéaire, pas de changement de cadences, pas de bouleversements, avec soit trop de métaphores dans la gestuelle ou une symbolique au premier degré... le rythme est demeuré long et monotone, de quoi facilement décrocher...

Le corps et sa plasticité, le corps comme matériau de composition, un corps multiple celui des danseurs qui ont investi une scène légèrement éclairée. De longs mouvements s'enchaînent en avant ou en arrière-scène (une structure métallique soutenant un banc et trois panneaux sur lesquelles viennent se poser différentes lumières colorées). Au commencement, une pomme suspendue dans laquelle vient croquer la jeune fille qui évoluera la majorité du temps à l'arrière-scène, rejoignant de temps à autre les autres danseurs. La lumière est mise ici sur l'évolution de la condition de la femme, sur le corps objet, la soumission, les tentatives d'émancipation...

«Urgence» parce que tout au long de son existence et de son évolution, l'Homme est passé par différents états d'urgence, nous explique l'auteur, qui a réuni pour ce spectacle les 4 danseurs au talent prometteur : Ilyès Triki, Mohamed Belgacem, Amine Miladi et la jeune Intidhar Belameur.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.