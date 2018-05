Tunisie: Un fauteuil pour deux

Il vient de voir son contrat résilié par Al Ahly du Qatar alors qu'il lui reste un an de contrat. Rappelons que l'attaquant de 31 ans s'était engagé à la fin du mois de janvier après des expériences en Grèce, en Bulgarie, en Turquie, en Roumanie et en Iran.

Après Hichem Essifi, Fakhreddine Ben Youssef, Ferjani Sassi et Mohamed Amine Ben Amor, Hamza Agrebi pourrait à son tour partir en Arabie Saoudite cet hiver. Ce faisant, le latéral droit du Club Africain intéresse un club saoudien. En cas d'accord, le joueur prolongerait de deux ans en faveur du CA avant de partir pour les six prochains mois.

Après avoir été écarté du groupe de la sélection des Fennecs depuis la CAN 2017, le défenseur du Club Africain, Mokhtar Belkhither a été à nouveau convoqué. Le sélectionneur Rabah Madjer a dévoilé la liste des 24 joueurs retenus pour les deux matchs amicaux au programme face au Cap-Vert et au Portugal.

Ce faisant, l'assemblée générale élective se tiendra demain dans un hôtel de la banlieue nord du côté de Gammarth à partir de 21h30. Dans cette optique, les travaux n'auront lieu qu'en cas d'atteinte du quorum. Cependant, un rapide flash-back volet règlement nous apprend qu'en cas de non-réception de candidatures, une autre assemblée générale élective serait convoquée dans un délai d'un à deux mois de la date de la première assemblée, tandis qu'en l'absence de quorum, une autre assemblée serait aussi convoquée dans les quinze jours suivant la première date, et les travaux se tiendront quel que soit le nombre des présents. Maintenant, le duel annoncé entre Marouen Hamoudia et Abdessalam Younsi n'a pas encore livré tous ses secrets. Les candidats en lice seront départagés demain en nocturne. La liste du président en exercice, Marouen Hamoudia, comprend les noms d'Elyes Ben Sassi, Mehdi Miled, Hamed Belhaj Mbarek, Montassar Bouzrara, Ali Aloulou, Aymen Charfeddine, Mustapha Naboltane, Heikel Dekhil et Skander Saheb Tabaa. La liste de Abdessalem Younsi comprend les noms de Majdi Khelifi, Khalil Mahjoub, Hamza Oueslati, Karim Ben Salem, Mohamed Bridaa, Faouzi Essghaier, Tarek El Asmi, Mejdi Hassen, Sahar Mecherni, Sofiene Ben Salah et Taoufik Ben Samir. Les deux candidats ont donc déposé leurs candidatures respectives dans les délais et la lutte s'annonce serrée pour en découdre pour la magistrature suprême du CA.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.