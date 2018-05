Tunisie: Des secteurs confirment leur reprise, d'autres stagnent

Il est, toutefois, impératif de noter que l'investissement durant le mois de mars 2017 a atteint la valeur la plus élevée de toute l'année, marquant ainsi un pic dans la courbe de l'évolution de l'investissement dans l'industrie. Ce qui explique le volume important de l'investissement durant la première période de l'année 2017.

Le secteur mécanique et électrique ralentit

Cette baisse de l'investissement a touché principalement les projets autres que la création de nouvelles unités, puisque l'investissement dans les projets de création est en hausse. En effet, le total des investissements dans des projets d'extension, de renouvellement de matériel et autres a baissé d'à peu près la moitié de la valeur déclarée durant les premiers mois de l'année 2017.

En contrepartie, l'investissement dans des projets de création a enregistré une hausse d'environ 14% en comparaison avec les 4 premiers mois de 2017. Le secteur de l'industrie mécanique et électrique est le secteur le plus affecté par cette baisse. En passant d'un total de 398,2 MD arrêté jusqu'à fin avril 2017, à 138,8 MD enregistrés en 2018, les investissements déclarés dans les industries mécaniques et électriques ont diminué de plus de 65%.

L'industrie du cuir et de la chaussure perce

En dépit de cette baisse conjoncturelle du volume total de l'investissement dans l'industrie, une percée de l'investissement dans certaines industries a été observée. La reprise de l'investissement dans l'industrie du cuir et de la chaussure se confirme durant les 4 premiers mois, si l'on considère la hausse des investissements qui a atteint plus de 8MD, l'équivalent d'une augmentation d'environ 45%, par rapport à la même période de l'année 2017.

Egalement, le total des investissements déclarés, jusqu'à fin avril 2018, dans l'industrie des matériaux a augmenté de 26% par rapport à l'année dernière. Le ralentissement de l'investissement est plus important dans les régions de l'est du pays, contre une stagnation du rythme de l'investissement observée dans les régions de l'ouest.

Outre le suivi de la dynamique de l'investissement dans le secteur de l'industrie, le bulletin de conjoncture, récemment publié par l'APII, mentionne une hausse des exportations par rapport à l'année 2017. En effet, les recettes des exportations ont, jusque-là, enregistré une augmentation d'environ 30%. L'industrie agroalimentaire, à la tête des autres secteurs, a enregistré une hausse des exportations de plus de 130% par rapport à la même période de l'année précédente et confirme sa percée sur le marché extérieur.

Suivent les industries mécaniques et électriques et du cuir et de la chaussure qui ont affiché une augmentation de plus de 30% chacune. En matière de recettes d'export, c'est toujours l'industrie mécanique et électrique qui domine le podium avec un total de recettes d'environ 5.932 MD arrêtés jusqu'au mois d'avril écoulé.