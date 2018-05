Algérie: La générale de "Nar fi la gare", un spectacle théâtral sur fond de contradictions sociales

ALGER- Onze personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées dans 8 accidents de… Plus »

Le Théâtre régional de Constantine Mohamed Tahar Fergani propose durant le ramadhan et ce jusqu'au 12 juin une série de pièces théâtrales ainsi que des concerts de malouf, aïsasouia et chaabi.

Les suites des évènements révèleront que l'homme humble était un diplômé universitaire que les circonstances ont contraint à se contenter du travail de balayeur, tandis que le second portait en fait dans sa valise une gasba oua bendir (une flûte et un instrument à percussion) de musique folklorique.

Se rencontrant au gré du hasard dans une gare ferroviaire abandonnée, les deux personnages de la pièce Khaled et Hamza engagent la discussion, dans l'attente d'un train qui n'arrivera pas, sur diverses question sociales dans un décor très sobre fait d'un balai, d'un bac à ordures, de chaises et d'un rideau noir sur lequel est accroché une horloge dont les aiguilles se sont depuis longtemps arrêtées à 6h30.

Coproduite par le Théâtre de Constantine et l'association des artistes libres, écrite et réalisée par Mohamed Tayeb Dehimi, la pièce d'une heure de temps a été suivie par un public nombreux d'adeptes du 4ème art.

