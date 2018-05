Mali: Accord de paix - Le bataillon mixte du MOC mis en place à Tombouctou

L'accord de paix et de réconciliation au Mali signé, dans une première étape en mai 2015 et dans une deuxième phase en juin de la même année, par toutes les parties maliennes à Bamako, avait été conclu après cinq rounds de dialogue, engagé en juillet 2014 sous la conduite d'une médiation internationale, dont l'Algérie est chef de file.

Le mécanisme opérationnel de coordination est prévu pour sécuriser les autorités intérimaires, autre disposition de l'accord. Le MOC, comme on l'appelle en abrégé, est une étape clé dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation.

"Les premiers éléments du mécanisme opérationnel de Tombouctou sont, dans un premier temps, sécurisés dans leur camp par la MINUSMA et auront en charge leur propre sécurité au fur et mesure. Ils feront également des patrouilles", a déclaré le commandant de la force de la MINUSMA, le général belge Jean-Paul Deconinck, au cours d'une conférence de presse.

