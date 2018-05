Algérie: Blida - 6.000 personnes partagent la table de l'iftar au stade Mustapha Tchaker

- L'Association "Kafil El Yatim" (le parrain de l'orphelin) a organisé, jeudi au stade de Mustapha Tchaker, la plus grande table de l'iftar au monde, au profit de 6.000 personnes, orphelins et veuves pour la plupart, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia.

Dans une déclaration à la presse, Mme Eddalia a précisé que "le but de ce geste de solidarité qu'a connu la wilaya de Blida consiste à inculquer aux futures générations l'esprit de solidarité et d'entre-aide", indiquant que ces initiatives donnent une image positive sur la société algérienne et une leçon de solidarité.

"Ce n'est pas évident de réunir 6.000 personnes autour d'un iftar collectif", a dit la ministre, saluant la conjugaison des efforts des entrepreneurs, des citoyens et des autorités locales reflétant l'image de solidarité entre les autorités et le peuple.

Mme Eddalia a appelé, en outre, à la généralisation de ce genre d'initiatives à l'ensemble des stades du pays, en présence des citoyens pour montrer que "les stades sont un lieu de passion et de paix, et pas un lieu de violence".

A travers cette initiative, il est attendu que l'Algérie entrera dans le livre Guinness des records en battant le dernier record de 5.200 personnes l'année passée au Liban, a déclaré à l'APS le président de l'Association "Kafil El Yatim", Ali Chaouati.

Par la même occasion, une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs de l'avion militaire et un hommage a été rendu à la mère du chahid Hadri, l'un des passagers de l'avion, ainsi que la distribution de 4.000 vêtements de l'Aid au profit des orphelins.

Placée sous le slogan "La plus grande table de l'iftar au stade de la victoire", la table a été marquée par la présence de plusieurs personnalités politiques, artistiques, sportives, culturelles et du monde de l'information connues, à l'instar du représentant de l'ambassade de la Palestine, des chanteurs Yazid, El Badji, Hassan Kachach et de l'athlète Hamida Djaber.