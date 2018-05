Algérie: Un terroriste se rend aux autorités militaires de la 6ème Région militaire (MDN)

Alger — Le terroriste "Dellali Nenkkou" dit "Abou Djaber" qui avait rejoint les groupes terroristes en 2012, s'est rendu vendredi aux autorités militaires de la 6ème Région militaire, en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, d'un chargeur garni et d'une quantité de munitions, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les unités de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, aujourd'hui 25 mai 2018 aux autorités militaires de la 6ème Région militaire. Il s'agit de 'Dellali Nenkkou' dit 'Abou Djaber', qui a rejoint les groupes terroristes en 2012", précise le MDN.

Le terroriste était en possession "d'un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, d'un (01) chargeur garni, ainsi que d'une quantité de munitions", ajoute la même source.

Dans le même contexte, et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit, dans le Secteur Opérationnel de Skikda /5ème RM, "quatre (04) casemates pour terroristes contenant une (01) bombes de confection artisanale, des moyens de détonation, des vêtements, des denrées alimentaires et une quantité de munitions".

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un autre détachement de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté à Aïn Témouchent /2ème RM, "deux (02) narcotrafiquants et saisi trois (03) véhicules et 80 kilogrammes de kif traité, au moment où d'autres éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Mostaganem/2ème RM, une personne et saisi deux (02) fusils à pompes, un (01) fusil de chasse et un (01) pistolet automatique".

Par ailleurs, un détachement de l'ANP relevant du secteur opérationnel Aïn Guezzam /6 RM, "a saisi 5 586 tonnes de denrées alimentaires et un (01) véhicule, tandis que des tentatives de contrebande de 13.409 litres de carburant ont été mises en échec à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/ 5 RM", conclut le communiqué.