Madagascar: DGI-Sahanala-NR Consult - Formalisation des planteurs de vanille

Une prévision de recette fiscale d'une valeur de plus de 5 milliards Ar est estimée grâce à cette initiative du privé à la conscientisation des paysans.

Une convention de partenariat a été signée entre la Direction générale des Impôts (DGI), le Groupement d'Intêret Economique (GIE) Sahanala et NR Consult hier à l'hôtel Colbert. Le GIE Sahanala a été créé en septembre 2010 dans le but de réunir au sein d'une même plateforme les producteurs engagés dans l'agriculture biologique et les opérateurs privés soucieux de l'environnement et du partage équitable. « Cette plateforme regroupe ainsi 48 associations et plus de 3 000 membres paysans répartis dans trois fédérations, à savoir, le groupement des producteurs d'épices, ceux opérant dans l'écoturisme et le groupement de planteurs de vanille. Pour commencer, cette convention de partenariat touche la fédération des planteurs de vanille comptant plus de 1 700 membres. Notre objectif est de les aider à améliorer leurs revenus tout en les formalisant en vue d'une professionnalisation de la filière vanille », a évoqué Damiana Rasoavinjanahary, le directeur général du GIE Sahanala. Depuis 2010, les revenus des paysans membres de ce GIE ont augmenté de 400% tout en réalisant un chiffre d'affaires de 20 millions USD contre 200 000 USD auparavant.

Formation. Et elle a rajouté que les paysans doivent être en règle vis-à-vis de l'administration fiscale. Pour l'heure, « près de 25% de ces 1 700 planteurs de vanille sont déjà formels. Nous les encadrons également en matière de respect des normes et qualité de la vanille tout en cherchant des débouchés à l'extérieur », dit-elle. De son côté, le cabinet juridique et fiscal NR Consult se charge de la mise en relation de ces paysans regroupés au sein du GIE Sahanala avec l'administration fiscale. « Nous aidons ainsi ces premiers à se conformer à la réglementation fiscale. Pour ce faire, un centre de formation est mis en place à Vohémar afin de les accompagner en matière de formation sur une gestion simplifiée de leur exploitation. Une sensibilisation de ces paysans concernant les retombées économiques positives de leur formalisation n'est pas en reste pour qu'ils puissent être motivés à payer des impôts », a fait savoir Nantsoina Rakotozanany, la fondatrice et general manager de NR Consult. En outre, « un guichet unique est installé dans cette région pour faciliter la délivrance des cartes NIF et statistique aux nouveaux contribuables », a-t-elle rajouté.

5 milliards Ar. Quant à l'administration fiscale, pour sa part, elle va apporter son appui en vue de faciliter la formalisation de ces planteurs de vanille au sein du GIE Sahanala. « Ce qui permet d'augmenter le nombre des assujettis à l'impôt synthétique d'une valeur de 5% du chiffre d'affaires. Une prévision de recette fiscale d'une valeur de plus de 5 milliards Ar est ainsi estimée grâce à cette initiative du privé à la conscientisation des paysans. Les ristournes pour les communes vont également augmenter sans oublier la professionnalisation et l'organisation de la filière. Cette action entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'administration fiscale qui vise à formaliser quatre secteurs prioritaires, à savoir, la pêche, les mines, la forêt et la vanille », a expliqué Iouri Garisse Razafindrakoto, le directeur général des Impôts. Et il a saisi cette occasion pour souligner que sa direction n'est pas en grève, mais plutôt les syndicats. « Trois rencontres ont eu lieu en l'espace de deux semaines entre les deux parties en vue d'une négociation tout en levant des doutes », a-t-il conclu.