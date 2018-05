Madagascar: La fin de la crise envisagée

Le verdict de la HCC concernant la requête de déchéance du Président de la République a le mérite d'apaiser le climat de tension actuel. Les députés du changement n'ont pas eu gain de cause, mais une voie de sortie de la crise est aménagée.

Le premier ministre de consensus qui sera nommé par le Président de la République et le gouvernement mis en place auront la charge d'arrêter avec le CENI d'arrêter la date d'une élection anticipée. C'est une décision qui permet de sortir de l'impasse dans laquelle le pays se trouvait.

Les membres de la HCC ont jugé selon le droit et ils ont rendu un verdict qui respecte totalement la Constitution. Ils considèrent fondés les arguments présentés par les plaignants, mais ils ont rendu un verdict qui n'humilie pas totalement le Président de la République. Mais la finalité est la même. Ce dernier ne dispose plus des pouvoirs qu'il s'était attribué auparavant. Les acteurs politiques ont donc eu gain de cause. Les élections vont donc être organisées sans interférence. Le jeu démocratique est maintenant ouvert. Reste à savoir quelle sera la réaction des manifestants de la place du 13 mai. On saura ce qu'il en est ce matin. Mais une longue campagne d'explication devra être faite pour apaiser les esprits. Derrière cette décision, on sent quand même une influence politique.

Elle résulte certainement d'un accord longuement négocié. A présent, l'on attend la suite des événements. Le régime qui est toujours en place peu traîner des pieds et retarder les échéances prévues. Mais les citoyens vont être vigilants et suivre l'attitude du chef de l'Etat. Ce dernier est lié par cette décision de la HCC. On ne sait pas aussi quelle suite sera donnée au mouvement des députés du changement. Ces derniers vont certainement continuer à mobiliser la population. Cependant une page est maintenant tournée. La crise est, on l'espère, résolue.