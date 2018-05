Madagascar: Etudes françaises et francophones internationales - Sortie de promotion(s) hier

M. Ravelosaona Manana, notre correcteur possède maintenant son Master2 en Francophonie et Relations internationales.

Trois promotions en Licence et Master sont sorties hier pour la Mention Etudes Françaises et Francophones (MEFF) de la Faculté des Lettres et Sciences humaines (FLSH) de l'Université d'Antananarivo. La cérémonie s'est déroulée au Conaco Lettres à Ankatso.

Master international. Nous signalerons en particulier la promotion « Santatra » composée d'étudiants en M2 du Master international en Francophonie Plurilinguisme et Médiation interculturelle(FPMI). Cette promotion « Santatra » est parrainée par Son excellence Malik Sarr, Directeur du Bureau régional de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Notons que ce master international FPMI, dont la première promotion a été lancée en 2012, est co-diplômé avec l'Université de Rennes II. Depuis son lancement en 2012, le master FPMI a été intégré à la MEFF, dont le Chef de département est actuellement Magali Nirina Marson.

La première promotion de ce master compte 24 étudiants, dont notre correcteur, Ravelomanana Ravelosaona, qui a soutenu son mémoire de Master2 en Francophonie et Relations internationales, le 12 avril dernier, avec mention Très bien. Notons par ailleurs que quatre filières sont proposées au sein de ce cursus, à savoir : Francophonie et Relations internationale (FRI), Plurilinguisme et Interculturalité (PI) et Interculturalité et Entreprise (IE).