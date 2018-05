Madagascar: Festival Libertalia à Nosy-Be - En avant la musique !

Ça y est ! Tous les yeux des mélomanes sont braqués sur Nosy Be. Depuis hier, le festival de musique actuelle prend ses marques sur la plage de Madirokely.

En voilà une cinquième édition bien partie ! Une grande scène, une bonne dizaine d'artistes d'ici et d'ailleurs, des producteurs des quatre coins du globe ; et la grande famille du marché de la musique dans un même endroit, tout ce beau petit monde vit au cœur même du festival Libertalia à Nosy Be. Hier, le rideau est levé lors de la soirée mémorable à l'Heure Bleue Madirokely. La cérémonie s'est déroulée en présence des artistes et de plusieurs producteurs sans oublier le grand public. Les jeunes talents à l'instar de Loharano, mais aussi des artistes confirmés dont, Kristel ont animé en live pour donner un avant-gout de la grande soirée de ce soir.

Exportation. D'après Gilles Lejamble, fondateur du festival, « si l'idée de délocaliser le festival à Nosy Be a été une décision qui remonte à il y a six mois, c'était surtout pour cultiver plus de convivialité entre artistes et professionnels dumarché. L'idée consiste surtout à mettre ce monde dans une ambiance plus décontractée et favorable aux artistes » avance-t-il. Car l'objectif premier du festival est de tenter d'exporter les artistes malgaches ailleurs que dans le marché national et celui de la diaspora. Effectivement, ces derniers temps, les producteurs internationaux savent qu'à Madagascar, il y a un épanouissement artistique de grande envergure, mais ce n'est pas leur travail de défricher ces talents à la source. Et c'est là qu'intervient le festival Libertalia pour être une plateforme de découverte artistique et un lieu de rencontre. Ce soir, la grande scène accueillera huit artistes issus de quatre pays dont la Chine, La Réunion, Maurice et Madagascar, le grand moment tant attendu !