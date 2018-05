Sénégal: «Y'en a marre» lance la «télé de la rue»

« Cette télé c'est une possibilité de faire du journalisme au sens brut du terme. Ça veut dire donner de l'info et assumer l'info qu'on donne. Non pas s'inscrire dans le camp d'untel ou d'untel autre, mais donner de l'information. Ici il n'y a pas de censure. La seule chose qui est interdite dans cette télé c'est d'interdire. »

C'est avec trois bouts de ficelles, beaucoup d'idées et surtout de l'énergie à haute dose que les « Y'en a marre » ont lancé leur télé, une chaine par le peuple et pour le peuple, explique Aliou Sané.

Au Sénégal, le mouvement citoyen « Y'en a marre » vient de lancer une chaine de télévision en ligne. Une chaine qui se veut indépendante et bien évidemment citoyenne pour contrecarrer la toute-puissance de médias, qu'ils soient d'Etat ou privés. Une chaine qui compte peser et jouer un rôle d'ici à l'élection présidentielle prévue en février 2019.

