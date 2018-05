Ile Maurice: Propos indécents dans une école - Des parents réclament le transfert d'un «caretaker»

Les deux mamans ont pris la décision de se rendre à l'école, jeudi, afin de mettre la maîtresse d'école au courant de cette affaire. Elles ont aussi parlé à la présidente de la Parent-Teacher Association. «On a parlé du cas et on nous a conseillé de porter plainte à la police.» Ce qu'elles ont fait, au poste de police de la rue Pope-Hennessy.

Vu la proximité de sa fille avec l'autre fillette, la maman a appelé la mère de cette dernière pour lui faire part ce qui s'était passé. «Ma fille et son amie ne se quittent jamais.» L'autre mère est aussi choquée par la situation et s'est mise à interroger sa fille sur le comportement du planton. «Li dir mwa li gagn onté pou dir sa bann mo ki misiéla inn servi. Ces mots ne sont jamais prononcés chez nous, à la maison.»

