Angola: Presse internationale - Jean-Claude Bastos bloqué à l'aéroport en Angola

Selon l'Expansao, quelques heures avant cet incident, Jean-Claude Bastos aurait été interrogé par les officiers du bureau de l'Attorney General angolais. L'enquête dans laquelle Jean-Claude Bastos serait un maillon important concernerait «his businesses with José Filomeno dos Santos, son of former Angolan President José Eduardo dos Santos». Quelques jours auparavant, la presse suisse rapportait que ses bureaux à Zurich avaient été perquisitionnés par la police.

La raison ? Selon le journal angolais Expansao, il pourrait être constitué défendeur dans une enquête des autorités angolaises. Sollicités par l'express, Quantum Global et Jean-Claude Bastos ont confirmé la teneur de l'article de ce journal et ont ajouté qu'ils collaborent avec les autorités.

