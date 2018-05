Tunisie: Renforcer le rayonnement académique

Fondée en 1819, ESCP Europe est la plus ancienne école de commerce au monde. L'institution pan-Européenne bénéficie aujourd'hui d'une triple accréditation (Aacsb, Amba, Equis).

A travers ses six campus urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie et grâce à son identité profondément européenne, ESCP Europe développe un style unique de formation managériale interculturelle pour former la prochaine génération de chefs d'entreprise transnationaux, en les préparant à saisir les opportunités offertes par la diversité culturelle, ainsi que les défis mondiaux.

Une intelligence partagée

Le mémorandum d'entente signé aujourd'hui, offre aux deux parties la possibilité de renforcer leur rayonnement académique et international, et aux étudiants de nouvelles perspectives leur permettant de bénéficier d'une large couverture géographique et d'une intelligence partagée. Ce nouvel accord permettra aux étudiants d'Honoris United Universities de et à ceux de l'Université Centrale de Tunisie, institution membre du réseau Honoris au Maghreb de bénéficier de bourses d'études et d'une aide financière accordées par les institutions membres du réseau panafricain pour leur permettre d'accéder aux programmes ESCP Europe, tels que MIM, MSc, MBA et aux programmes de Formation Excécutive.

Il s'agit d'un engagement majeur d'Honoris United Universities qui confirme sa volonté de renforcer la portée et l'excellence de l'enseignement supérieur qu'elle peut offrir à ses étudiants. Cet accord prévoit également un échange de connaissances et un accès possible aux étudiants d'Honoris United Universities à ESCP Europe Blue Factory à Paris. Cet incubateur d'entreprises permet aux start-ups de bénéficier de programmes de soutien sur mesure et met l'accent sur le développement d'une communauté mixte d'entrepreneurs et d'innovateurs.

Cet accord se distingue par la convergence de deux visions innovantes de l'enseignement supérieur, paneuropéen (ESCP Europe) et panafricain (Honoris United Universities), qui militent pour le partage des idées, du savoir-faire et des valeurs culturelles.

Une nouvelle génération de dirigeants

Le concept de singularité est particulièrement pregnant dans les environnements d'académiques ESCP Europe et des institutions d'Honoris United Universities. Commentant ce nouvel accord, Luis Lopez, CEO d'Honoris United Universities, a déclaré: «Nous croyons en l'empowerment de l'individu, qui peut être réalisé grâce à des parcours éducatifs innovants, fondés sur le développement de la singularité. Cela signifie d'accompagner le développement des talents uniques de nos étudiants dans une approche d'intelligence collaborative. C'est au cœur de la mission commune de nos deux institutions. Je suis convaincu que le mémorandum d'entente signé aujourd'hui contribuera à renforcer notre objectif partagé, visant à former une nouvelle génération de dirigeants transnationaux hautement qualifiés et agiles. «

Le Pr Frank Bournois, Directeur Général de ESCP Europe, commente également ce nouvel accord: «Je suis ravi que grâce à nos valeurs communes d'agilité et notre attention sur l'entreprise et l'entrepreneuriat, notre institution et celles du réseau Honoris puissent offrir une éducation de qualité sur les continents africain et européen. L'intelligence collaborative et le partage de nos ressources seront extrêmement bénéfiques aux étudiants de nos institutions respectives qui auront désormais accès à une expérience académique plus riche sur les deux continents».

En marge de la signature du mémorandum d'entente signé avec Honoris United Universities, ESCP Europe a également conclu, aujourd'hui, des accords avec trois institutions membres du réseau Honoris au Maghreb, l'Université Centrale en Tunisie, l'Université Mundiapolis et l'EMSI (Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur) au Maroc.