Tunisie: Baisse de 30% enregistrée par rapport à l'année dernière

En effet, les superficies ensemencées dans le gouvernorat de Kairouan s'élèvent cette année à 87 mille hectares, dont 65 mille en sec et 21,7 mille en irrigué. Le gouvernorat compte 10 centres de collecte d'une capacité de stockage de 239 mille quintaux. Les deux centres de collecte de céréales à Haffouz et El Alaa n'ouvriront pas leurs portes cette saison, faute d'absence de demandes de location de ces espaces de la part d'investisseurs privés, à l'instar de l'année dernière, a souligné la même source.

Une grande partie de la récolte (850 mille quintaux) sera obtenue par les cultures de céréales en irrigué (21,700 ha) et non par les cultures en sec (200 ha) qui fourniront une production de 1.800 quintaux, a-t-il ajouté.

