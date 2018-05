Tunisie: La Fédération contre le report des examens

L'effectif est ainsi fin prêt pour ce nouveau test, qui sera suivi d'un second contre la Turquie le vendredi 1er… Plus »

Pour la Fédération, «cela risque d'ouvrir la voie à l'anarchie et au désordre syndical qui sont de nature à remettre en cause la crédibilité de l'autorité de tutelle avec les syndicats et les structures pédagogiques».

«Par son mutisme face aux agissements de ce syndicat peu représentatif et de tous les autres syndicats liés à des partis de la Troïka et actuellement au pouvoir, l'autorité de tutelle demeure complice avec Ijaba de cette situation», ajoute la Fges.

«Il est hors de question de se laisser dominer par un syndicat minoritaire et peu représentatif», a souligné la Fédération en allusion à l'Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (Ijaba).

