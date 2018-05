Tunisie: L'impasse

L'effectif est ainsi fin prêt pour ce nouveau test, qui sera suivi d'un second contre la Turquie le vendredi 1er… Plus »

Le président de la République met encore plus sous pression les négociateurs, en martelant que quelle que soit l'issue des négociations, le chef du gouvernement ne peut être changé qu'en cas de démission, ou en cas de retrait de confiance. Et dans les deux cas de figure, le Parlement aura son mot à dire. "Personnellement, je ne veux pas qu'on discute de cela, car cela ne fait pas partie de nos prérogatives, affirme le président de la République. Il faut savoir que le changement du chef du gouvernement passe inévitablement par le Parlement».

A l'ouverture de la réunion, le président de la République avait pourtant prévenu : "Ce sera la dernière réunion à laquelle je serai présent". Béji Caïd Essebsi s'est également adressé "au peuple tunisien" et s'est défendu de vouloir passer outre la Constitution et l'Assemblée des représentants du peuple, tout en rappelant qu'il en est le garant.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.