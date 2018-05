Tunisie: Mechouia pas chère

A l'origine La Mechouia est de met d'été, saison de l'abondance de ses principaux ingrédients; de nos jours nous la préparons à longueur d'année cultivée sous serre, qui n'ont pas la saveur de la belle saison estivale et qui sont hors de surcroit; pourtant d'autres légumes sont bons grillés et se prête bien à ce mode de cuisson, certains sont bons marchés et d'autres vendus à prix modique citant quelques uns : La courge, la courgette et surtout l'aubergine délicieux grillés n'oublions pas non plus les petits pommes de terre pelés pomme de terre nouvelles et que nous pouvons passer maintenant au four jusqu'à ce qu'elle obtienne une couleur dorée.

L'aubergine entière enfoncée de gousses d'ails épluchés, cuites sur des braises ardentes ou au four puis épluchés peut être une des meilleurs Mechouia au Monde.

Le potiron coupé en morceaux fin de 1 cm d'épaisseur grillés puis épicés de sel de carvis puis abandonnement mouillé d'huile d'olive douce et rafraichissant.