Tunisie: Le temps des verdicts

Le temps n'est plus aux regrets et les «Sang et Or» devront redoubler d'efforts pour toucher au but. Sur le plan technique, l'Etoile et l'Espérance disposent des meilleurs effectifs du championnat et ont été plus ou moins les équipes qui ont commis le moins d'erreurs pour ne pas dire les plus régulières.

Bien entendu, l'Etoile et l'Espérance ont leurs points forts et leurs points faibles. Mais cela ne sera pas suffisant pour remporter le titre. La forme du jour, la rage de vaincre, la prestation des défenses des deux équipes, notamment celle des gardiens de but, pèseront dans la balance. Nous nous attendons à un choc de titans. Les deux équipes regorgent de joueurs talentueux, des internationaux, de surcroît, contraints d'offrir aux férus un spectacle de qualité. Nous disons cela, puisque la pression pèsera sur les épaules des joueurs des deux équipes.

Il y aura de la tension dans l'air et cela est compréhensible, le titre étant à la portée des deux teams. Mais attention, la tension ne doit pas sortir de son cadre. Le dernier classique entre l'Etoile et le Club Africain s'est déroulé dans les meilleures conditions sur le terrain. Nous en redemandons ce soir entre l'Etoile et l'Espérance. Et que le meilleur gagne !

Entre-temps, à Mahdia, El Makarem offre l'hospitalité au Club Africain. Ces deux équipes ont fait de leur mieux pour jouer les trouble-fêtes. Les Mahdois ont réussi à tenir les Clubistes en échec dans leur fief au match aller (20-20). Au fait, le Club Africain est le seule équipe à ne pas avoir gagné le moindre match dans ce play-off. Les camarades de Marouane Soussi en nets progrès, en dépit des multiples défaites, vont essayer de remporter leur première victoire et boucler l'exercice sur une bonne note. Il faut penser bien sûr que les Mahdois ne seront pas du même avis.

Play-out : pour qui sonnera le glas?

Dans le groupe du maintien, rien n'est joué et le flou persiste. Les quatre équipes concernées sont logées dans un mouchoir de trois points. Deux d'entre elles qui traînaient le pas lors de la première phase de la compétition se trouvent aujourd'hui en tête du classement du play-out et mènent la danse. Il s'agit de Béni Khiar (13 points) et de l'ASHammamet (12). Attention tout de même! Les deux formations du Cap Bon sont talonnées par Menzel Témime (11 points) et le CSHibourn (10). Ce soir, et pour clôturer l'exercice, Béni Khiar sera opposé à l'ASHammamet et Menzel Témime donnera la réplique au CSHiboun. Deux matches importants où il sera interdit de perdre. La concentration sera de mise et on devrait assister à deux rendez-vous relevés.

Concernant la coupe de la Ligue maintenant, les jeux sont faits. La dernière journée ne sera qu'une simple formalité. En effet, l'AS Téboulba a fait le vide en effectuant un parcours sans faute pour remporter haut la main la coupe de la Ligue et le jackpot de 15.000 dinars. Coïncidence, Téboulba rencontrera ce soir son dauphin, Sakiet Ezzit. Quant au Sporting club de Moknine, il offre l'hospitalité à Jemmal. Les deux équipes chercheront la victoire pour l'honneur.

Programme

Play-off

A Sousse(22h00) : ESS-EST

A Mahdia (22h00) : EMM-CA

Play-out

A Béni Khiar (22h00) : EBSBK-ASH

A Menzel Témime (22h00) : USTé-CSH

Coupe de la Ligue

A Téboulba (22h00) : AST-CSSE

A Ksar Helal (22h00) : SCM-CHBJ

Auteur : Skander HADDAD

Ajouté le : 26-05-2018