Tunisie: Récit d'un voyage au cœur de la ville...

Après avoir passé cinq ans aux USA, plus exactement à l'Ohio où il travaillait en tant que chercheur en Art et Design à l'Ohio State University, David Bond soutient une thèse de doctorat intitulée «Histoire(s) et nostalgie(s) en Tunisie»), puis il obtient une licence en lettres arabes à la faculté des Sciences humaines et sociales de Tunis. David Bond vit à Tunis depuis 1995, où il rejoint l'Institut des belles lettres arabes. Il y restera quinze ans comme chargé de la coordination éditoriale de la remarquable revue Ibla. Quinze années durant lesquelles David Bond a cherché à comprendre l'essence de Tunis, devenue sa ville d'adoption.

Habitué à l'ambiance des villes modernes à leurs architectures, ainsi qu'à la vie quotidienne de leurs citoyens, David Bond ne s'intéresse pas à l'imitation de la réalité, mais tente de la représenter avec une sensibilité et une vision personnelles. Dépeindre ces scènes, c'est comme écrire une pièce de théâtre, tout peut être exagéré, métamorphosé, diminué ou neutralisé...

A travers le collage et l'aquarelle, il explore les formes changeantes des villes, telles que Tunis, Alger, Aden, Marseille, Catane et Alexandrie.

Ses tableaux sont une sorte de cartographies artistiques et originales qu'il a réalisées durant ses « vagabondages » d'où le titre de l'exposition. Il offre au spectateur l'image d'une Tunisie dynamique et en perpétuel mouvement où le passé et le présent s'entremêlent et se croisent à chaque coin de la ville.

L'univers artistique de Bond est coloré, ludique et urbain. Il puise son inspiration dans la figuration libre, dans l'illustration et les techniques de représentation urbaine contemporaine.

Son désir de représenter le mouvement permanent de la ville en mutation génère la naissance de nouvelles mises en scène qui mêlent l'intuition et la spontanéité faites de fraîcheur et de passion.

Au tournant d'une rue, dans une impasse, un passage, il observe et produit, à sa manière, les scènes de rue, les lumières, les odeurs et les bruits, etc.

Ses toiles sont la plupart du temps composées de dessins, d'indices, d'adresses de lieux, de cartes, de repères, de dessins des monuments et des bâtiments les plus connus en Tunisie ainsi que d'autres villes.

Ses surfaces reposent toujours sur des espaces, des supports naturels où l'on retrouve inlassablement une matière qui se fait le témoin de l'empreinte humaine et de l'œuvre du temps.

Il travaille les superpositions de matières, joue avec les effets graphiques et dynamise l'espace par la couleur. Il donne à voir des ambiances urbaines où l'Homme tient une place importante. Parfois très présent, comme figé dans un instant ; parfois réduit à une simple trace.

Avec enthousiasme et sensibilité, David Bond nous livre son regard cultivé en Angleterre et en Amérique sur un pays arabo-africain. Il délivre toute sa beauté, tout en respectant sa vérité intime.

Une exposition qui vaut certainement le détour !