Tunisie: Patriotisme et éloquence

En football, toute performance découle forcément d'une certaine logique. Ce qui impose par conséquent chez les équipes qui se font un nom dans leurs parcours, c'est un jeu à grosse dominante d'efficacité et de concrétisation.

D'une manière générale, ce que nous offre aujourd'hui la sélection est un moment fort, voire éternel. Ce qui fonde sa popularité tient assurément à sa version passionnelle. De tout temps, le grand public est sensible à la sélection. Il en construit une cause qui est celle de revendiquer son appartenance et défendre les couleurs de son pays. L'équipe nationale est l'assurance de mobiliser un grand nombre de supporters dans une "tension" fondamentalement plaisante. Ici et plus qu'ailleurs, on ressent de l'adhésion, de l'affiliation, de la dépendance. Etant inscrite de manière bien particulière dans notre vie de tous les jours, la sélection s'est transformée en un véritable fait social. Entre patriotisme et éloquence, c'est une superbe synthèse.

La sélection tunisienne est aujourd'hui attendue, beaucoup plus que dans le passé. Compte tenu de son statut et de sa réputation (14e mondiale), ses exigences ne sont plus liées seulement au résultat, mais aussi à la manière. Elles ont de nouvelles significations. Elle joue pour gagner, c'est une évidence, mais elle ne doit pas se démarquer de l'impératif de faire le jeu et de s'épanouir sur le terrain.

D'après ce qu'elle ne cesse de laisser entrevoir, elle revendique une nouvelle ligne de jeu et de comportement, une nouvelle raison d'être. De l'inspiration, mais aussi de la rigueur.

Mais en même temps, ses joueurs et son entraîneur doivent comprendre qu'un nouveau monde est né. De nouvelles perspectives se dessinent. L'on sait que derrière toute aventure, notamment celle du Mondial, se cachent toujours des dangers.

L'exigence du haut niveau, un jour consolante, un autre désolante, reste un bon sujet de réflexion autour de tout le football tunisien. La sélection fonctionne avec la passion et l'attachement, mais elle doit le faire aussi avec la rigueur du résultat. La recette est tout indiquée: savoir-faire et efficacité devraient rimer avec constance et persévérance. Ces derniers temps, Maâloul et sa bande ont réussi à construire une identité de jeu. Une identité qui ne peut cependant avoir de sens que par l'affirmation et la confirmation des vertus et des valeurs sportives. Les joueurs développent pratiquement le même registre de jeu qui concerne notamment l'aptitude à mettre en évidence la réflexion, la créativité, l'inspiration. Ils savent aujourd'hui que pour continuer à gagner et rester sur la même dynamique, il faut sortir au Mondial le grand jeu. Ils revendiquent ainsi une ligne de conduite sur le terrain, une raison de jeu, de l'inspiration.

Le football n'est plus seulement une référence de jeu et de terrain, mais aussi et surtout d'adaptation, d'assimilation et d'accoutumance. L'équipe de Tunisie a des certitudes. Individuelles, mais aussi collectives. Elle a tellement montré de belles choses qu'elle donne ainsi l'impression de s'attribuer des espaces et de la maîtrise. De toute évidence, c'est important de gagner et de s'imposer avec la manière. Il n'y en a pas de plus significatif pour la confiance, pour le mental, pour le parcours. En un mot, tout ce qu'il faut pour être performant.