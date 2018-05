Tunisie: Chef, la recette !

L'effectif est ainsi fin prêt pour ce nouveau test, qui sera suivi d'un second contre la Turquie le vendredi 1er juin, sachant que nos internationaux Dylan Bronn, Naïm Sliti et Wahbi Khazri ont rejoint leurs coéquipiers. Tout ce beau monde s'est envolé pour Braga. Rappelons que lundi dernier, le coach national Nabil Maaloul a divulgué la liste des 29 joueurs retenus dans le cadre de Russie 2018, qui vont défendre les couleurs tunisiennes face à la Belgique, l'Angleterre et au Panama.

Tunisie-Portugal à la TV

La sélection tunisienne de football affrontera, dans le cadre de ses préparatifs pour le Mondial 2018, l'équipe du Portugal à Braga. La rencontre aura lieu le 28 mai à partir de 19h45. En plus d'Al Wataneya 1, le match sera diffusé par la chaîne égyptienne ON Sports ainsi que beIN Sports sur le satellite Astra.

A bord d'avions spécialement affrétés pour l'occasion

La sélection tunisienne s'est envolée pour le Portugal à bord d'un avion spécial en vue de sa rencontre amicale prévue lundi prochain face à la sélection portugaise. Ce match aura lieu à Braga et débutera à 19h45. Par ailleurs, la FTF a conclu un accord de sponsoring avec la compagnie aérienne tunisienne Tunisair pour quatre vols par avion spécial transportant la sélection tunisienne de football.

Le premier vol, celui d'hier, a assuré la liaison Tunis-Braga au Portugal où les Aigles de Carthage disputeront un match amical face au onze portugais, le 28 mai. Le deuxième vol, programmé le 29 mai, assurera la liaison Braga-Zurich en prévision du second match amical face à la Turquie qui aura lieu le 1er juin. Le troisième vol, programmé le 2 juin, assurera la liaison Zurich-Tunis et le quatrième est programmé entre la Tunisie et la Russie, le 7 juin prochain, indique la fédération tunisienne. Au Mondial russe (14 juin-15 juillet), la Tunisie évoluera dans le groupe "G" avec l'Angleterre (18 juin), la Belgique (23 juin) et le Panama (28 juin).

Loftus-Cheek: « Le talent de l'Angleterre est effrayant ! »

Relativement inexpérimenté au niveau international, Ruben Loftus-Cheek pense que l'Angleterre est capable de réaliser une belle Coupe du monde. Ruben Loftus-Cheek n'est pas le plus connu des 23 joueurs qui composent la liste de l'Angleterre pour la Coupe du monde. Avec seulement deux apparitions en sélection et moins de cinquante matches de Premier League à son actif, le jeune milieu de terrain ne déborde pas d'expérience. Mais il se dit prêt à réaliser un grand tournoi en Russie. «Je sais comment faire face à la pression, a-t-il déclaré. Je ne vais pas être intimidé par un joueur ou une équipe, je pense que c'est fondamental dans le football si vous voulez bien faire.» «A l'entraînement, quand tu regardes le talent, c'est effrayant. L'équipe est si jeune mais si bonne en même temps. Nous pouvons faire un très bon Mondial», a poursuivi le joueur de Chelsea, prêté à Crystal Palace cette saison.

L'Angleterre sera le premier adversaire de la Tunisie au Mondial russe, le 18 juin à 19h00 au stade Volgograd Arena.