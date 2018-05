Sénégal: Mondial 2018 - Koulibaly n'a peur ni de Falcao, ni de Lewandowski

« Moi, je ne connais pas la pression. Si on joue une grande compétition comme la Coupe du monde, il ne faut jamais l'aborder avec la pression, sinon on risque de passer à côté de sa compétition. Je joue sans pression, naturellement, car c'est une compétition très importante. Pour faire une très bonne Coupe du monde, il faudra être serein, concentré et attentif », a rassuré Kalidou Koulibaly.

« Pour ce que je dois faire face aux grands attaquants, je sais comment le faire. Je me suis habitué à affronter de grands attaquants. Falcao et Lewandowski ne m'empêchent pas de dormir », a-t-il déclaré en marge de la 3ème séance d'entraînement des Lions de la Téranga, propos relayés par Galsenfoot.

